تيك ديبكا: الاحتلال يستدعي قوات خاصة لمواجهة سيول المتظاهرين

نقل موقع تيك ديبكا الإسرائيلي عن مصادر في الجيش الإسرائيلي أنَّ قيادة الجيش أمرت باستدعاء قوات خاصة لمواجهة سيول المتظاهرين المشاركين في مليونية العودة الكبرى.

وذكر الموقع أن المروحيات الإسرائيلية نقلت القوات الإسرائيلية الخاصة بالقرب من السياج الفاصل، لمساعدة الجنود الإسرائيليين الذين فشلوا في التصدي لمئات الآلاف من المتظاهرين.

وأبدت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي خشيتها من إمكانية تسلل مجموعات شبابية إلى المدن المحتلة، بعد نجاح مجموعات شبابية في إزالة أجزاء كبيرة من السياج الفاصل.

وتتزامن "مسيرة العودة" مع إحياء الذكرى الـ 70 لاحتلال فلسطين، ومع نقل واشنطن لسفارتها من تل أبيب إلى القدس، بموجب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 6 كانون أول/ ديسمبر 2017، مدينة القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

وقوبل إعلان ترمب برفض فلسطيني ودولي، أعلن على إثره الفلسطينيون تجميد اتصالاتهم السياسية مع الإدارة الأمريكية، في حين تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يرفض محاولات تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة.

واختارت واشنطن الرابع عشر من أيار/ مايو الجاري، موعدا لافتتاح سفارتها في مدينة القدس المحتلة، والذي يصادف عشية الذكرى السنوية السبعين للنكبة وتهجير "إسرائيل" لما يقارب 760 ألف فلسطيني من ديارهم عام 1948.