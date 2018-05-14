طائرات الاحتلال تقصف هدفاً شمال قطاع غزة

استهدفت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" مساء الاثنين، موقع فلسطين بصاروخين شمال قطاع غزة ولم يبلغ عن وقوع إصابات في القصف.

وأفاد مراسلنا أن طائرات حربية "إسرائيلية" من نوع اف 16 استهدفت موقع فلسطين شمال قطاع غزة بصاروخين بعدما استهدفته طائرات الاستطلاع بصاروخ واحد على الأقل.

وفي ذات السياق قال الناطق باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" افيخاي ادرعي: "إن طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" استهدف موقعاً لحركة حماس بـ5 صواريخ".

وزعم ادرعي أن قوة "إسرائيلية" شرق جباليا تعرضت لإطلاق نار من داخل موقع تابع لحركة حماس ما دفع الجيش بالرد عبر الطائرات بقصف الموقع.

وكانت المدفعية الإسرائيلية استهدفت ظهر الاثنين مرصداً للمقاومة شرق جباليا شمال قطاع غزة.