عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق في مواجهات قلنديا

أصيب 11 مواطناً بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الاثنين، في حين أصيب العشرات بالاختناق وحالات إغماء، خلال المواجهات التي اندلعت بالقرب من حاجز قلنديا العسكري شمالي القدس المحتلة، بعد قمع قوات الاحتلال مسيرة إحياء الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية.

وأطلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، نحو مئات المشاركين في مسيرة العودة المتوجهة إلى مدينة القدس المحتلة، ما أوقع عديد الإصابات في صفوف المواطنين.

وألقى الشبان الحجارة بغزارة نحو قوات الاحتلال، وانتشر الشبان والفتية في الشارع الرئيسي، وعلى أسطح المنازل، لمواجهة قناصة الاحتلال الذين اعتلوا بعض المباني العالية.

وتعمدت قوات الاحتلال إطلاق قنابل الغاز السام بكثافة نحو منازل المواطنين، لإيقاع أكبر عدد من الإصابات في صفوف السكان.

وقام أصحاب محال الخضار بتوزيع البصل على المواطنين، لمواجهة آثار قنابل الغاز السام، والتي يطلقها جيش الاحتلال بكثافة وغزارة غير عادية.