الداخلية تنعي 4 من منتسبيها استشهدوا برصاص الاحتلال بمليونية العودة

نعت وزارة الداخلية والامن الوطني مساء الاثنين أربعة من منتسبيها استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء القيام بمهامهم وتأدية واجبهم الوطني منذ صباح اليوم الإثنين، في مسيرات العودة بذكرى النكبة.

وأكدت الداخلية في بيان لها، استمرارها في القيام بواجبها الوطني تجاه أبناء شعبنا وحماية جبهته الداخلية.

والشهداء هم:

نقيب/ موسى جبر أبو حسنين (36 عاماً من جهاز الدفاع المدني)

نقيب/ معتز بسام النونو (30 عاماً من جهاز الأمن الداخلي)

ملازم أول/ مصعب يوسف أبو ليلة (28 عاماً من جهاز الاستخبارات العسكرية)

ملازم/ جهاد محمد موسى (30 عاماً من جهاز الأمن الداخلي)