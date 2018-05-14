حرائق كبيرة وموسعة بالمستوطنات المحاذية للقطاع بفعل طائرات ورقية

اندلعت حرائق كبيرة وموسعة في الحقول والأحراش داخل الأراضي المحتلة شرق قطاع غزة بفعل طائرات ورقية حارقة أطلقها المتظاهرون المشاركون في مسيرة مليونية العودة كوسيلة دفاعية أمام الإرهاب "الإسرائيلي" الذي يستهدف المتظاهرين السلميين بالرصاص والقنابل المحرمة دولياً.

وأفاد مراسلنا أن عشرات الطائرات الورقية أطلقت منذ ساعات الصباح تجاه الأراضي المحتلة ما أدى لاندلاع 9 حرائق في أكثر من ثلاثة مستوطنات محاذية لقطاع غزة.

فيما أكدت مواقع الاحتلال "الإسرائيلي" أن حرائق موسعة اندلعت في مناطق مختلفة قرب قطاع غزة وخاصة في مناطق (ناحل العوز وكفار عزا ومفلاسيم).