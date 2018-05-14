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شبان يجتازون السياج الزائل شرق الوسطى ويشعلون النيران في الأحراش

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:07 - 14 مايو 2018
اشتعال النيران في الأحراش اشتعال النيران في الأحراش
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تمكن المتظاهرون الفلسطينيون ظهر اليوم الاثنين، من اجتياز السياج الزائل شرق المحافظة الوسطى واشعال النيران في الأحراش القريبة من السياج الزائل في مسيرة مليونية العودة.

وأفاد مراسلنا أن العشرات من المتظاهرين تمكنوا من قطع السلك الزائل واجتيازه فيما أشعلوا إطارات السيارات داخل الأحراش والحقول الزراعية القريبة من السياج الزائل.

يذكر أن عشرات الآلاف من المواطنين تظاهروا منذ ساعات الصباح اليوم الاثنين في مخيمات العودة المقامة شرق قطاع غزة احياءً لذكرى النكبة ورفضاً لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.

واستشهد منذ ساعات الصباح حتى الساعة ال(2:06) نحو 16 فلسطينياً وأكثر من 900 إصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

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