نادي الأسير: سلطات الاحتلال تُعيد اعتقال المحرر محمد أبو فنونه للمرة الثامنة

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين اعتقال المحرر محمد أحمد ابو فنونه (52 عاماً) من محافظة الخليل وهي المرة الثامنة التي يتعرض لها أبو فنونه للاعتقال منذ عام 1987م.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن الأسير أبو فنونه قضى في معتقلات الاحتلال ما مجموعه (11) عاماً، بين أحكام واعتقالات إدارية، منها ست سنوات في الاعتقال الإداري، وتعرض خلال اعتقاله عام 2008م لإصابة في معتقل "النقب الصحراوي".

وأضاف نادي الأسير أنه وخلال اعتقاله السابق الذي استمر نحو عامين أُستشهد نجله محمود برصاص قوات الاحتلال عام 2016، دون أن يتمكن من وداعه.

يُشار إلى أن الأسير أبو فنونه يُعاني من مشاكل صحية وحسب عائلته فقد مكث خلال الفترة الماضية في المستشفى وما يزال بحاجة إلى رعاية طبية. علماً أن الأسير أبو فنونه أب لتسعة أبناء.