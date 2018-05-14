فارس: الاحتلال اعتقل 3300 مواطن منذ إعلان ترمب

قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت نحو 3300 مواطن، بينهم نحو 700 طفل، و60 امرأة، منذ إعلان ترمب القدس عاصمة لدولة الاحتلال نقل سّفارة بلاده إليها في السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2017.

وأكد فارس في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن سياسات الاحتلال تجاه مدينة القدس وسكّانها، لن تقوى على كسر إرادة شعبنا الرّافضة للاستقواء الإسرائيلي الأميركي المشترك.

وشدد على أن الانتهاكات الإسرائيلية المتتالية للقانون الدولي تشكّل تحدياًّ سافراً لإرادة المجتمع الدولي المطالب بلجمها، كما يفعل مع باقي الدول التي ترفض الانضباط للقانون الدولي سيما المتعلّق بتحديد قواعد وأصول علاقة الدول القائمة بالاحتلال بالشعوب التي تخضع للاحتلال العسكري الأجنبي.