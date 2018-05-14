رجل أعمال يتبرع بـ51 ألف دينار لسداد ديون 99 من خريجي "العربية الامريكية"

تبرع نائب رئيس مجلس إدارة الجامعة العربية الأميركية، رجل الأعمال المهندس عبد الحليم موحد، بـ51 ألف دينار، لسداد ديون 99 من خريجي الجامعة.

وقال المهندس موحد، إنه قدم هذ التبرع للمساهمة في دعم هؤلاء الخريجين، ومساعدتهم على بدء حياتهم العملية، وإيجاد فرص العمل التي تناسبهم، متمنياً لهم التوفيق.

وشكر رئيس الجامعة د. علي زيدان أبو زهري، ونائبه للشؤون الإدارية والمالية فالح أبو عرة، المهندس موحد على هذه اللفتة، التي تعبر عن عمق أصالته وانتمائه لشعبه ووطنه، وحرصه على تقديم كل الإمكانيات لمساعدة الخريجين ودعمهم لتحقيق طموحاتهم.