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رجل أعمال يتبرع بـ51 ألف دينار لسداد ديون 99 من خريجي "العربية الامريكية"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:10 - 14 مايو 2018
الجامعة العربية الأمريكية الجامعة العربية الأمريكية
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تبرع نائب رئيس مجلس إدارة الجامعة العربية الأميركية، رجل الأعمال المهندس عبد الحليم موحد، بـ51 ألف دينار، لسداد ديون 99 من خريجي الجامعة.

وقال المهندس موحد، إنه قدم هذ التبرع للمساهمة في دعم هؤلاء الخريجين، ومساعدتهم على بدء حياتهم العملية، وإيجاد فرص العمل التي تناسبهم، متمنياً لهم التوفيق.

وشكر رئيس الجامعة د. علي زيدان أبو زهري، ونائبه للشؤون الإدارية والمالية فالح أبو عرة، المهندس موحد على هذه اللفتة، التي تعبر عن عمق أصالته وانتمائه لشعبه ووطنه، وحرصه على تقديم كل الإمكانيات لمساعدة الخريجين ودعمهم لتحقيق طموحاتهم.

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