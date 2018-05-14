الضفة تنتفض بمسيرات عارمة بالتزامن مع مسيرات العودة بغزة

عمت مسيرات حاشدة في مختلف محافظات الضفة المحتلة اليوم الاثنين أحياءً لذكرى النكبة ال 70، وتزامنا مع مسيرات العودة في قطاع غزة.

ففي مدينة رام الله تجمع على دوار الساعة وسط المدينة الالاف المواطنين الذين انطلقوا في مسيرة ضخمة وبأعداد غير مسبوقة، نحو مدخل مخيم الأمعري، حيث من المقرر أن تتوجه بعد المهرجان الخطابي إلى حاجز قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

كما أندلعت مواجهات في بلدتي النبي صالح ودير نظام غربي المدينة، أصيب خلالها أحد الشبان وصفت إصابته بالبسيطة.

وفي مدينة الخليل جنوبا، خرجت مسيرة من مسجد الحسين بن علي إلى دوار أبن رشد وسط المدينة، حيث المهرجان الخطابي ومنها إلى باب الزاوية.

واندلعت المواجهات خلال قمع الاحتلال لمسيرة في بلدة بيت أمر شمالا، إلى جانب مسيرة ضخمة خرجت من وسط مخيم العروب باتجاه البرج العسكري على مداخل المخيم. وعلى المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم جنوبا، قمعت قوات الاحتلال مسيرة ضخمه، حيث أندلعت المواجهات عنيفة في محيط مسجد بلال بن رباح أمطرت خلالها قوات الاحتلال الشبان بالقنابل الغاز المسيل للدموع.