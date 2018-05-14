معروف: ٦٠٠ صحفي أجنبي بغزة لتغطية مليونية العودة

قال مسؤول وزارة الإعلام بغزة سلامة معروف إن الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب بالوزارة سجلت دخول 300 صحفي أجنبي إلى قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي لتغطية مسيرات العودة ليرفع عدد الصحفيين الأجانب المتواجدين بالقطاع إلى 600.

وعدّ معروف في تصريح صحفي، تسهيل الجهات الحكومية دخول الصحفيين الأجانب لقطاع غزة رسالة طمأنة للعالم بأن هذا الحراك سلمي مدني يقوم به شعبنا الأعزل، ولا يوجد ما نخشاه أو نخفيه عن الكاميرات.

وطالب الصحفيين الأجانب بتغطية مجريات أحداث مسيرة العودة بموضوعية وتوثيق كل ما يجري بمهنية، معربًا عن أمله أن يصل صوت الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقه الوطني والقانوني بالعودة إلى قراه ومدنه المهجرة وفق قرار الأمم المتحدة 194، وكذلك حقه الإنساني في رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

ويشارك الفلسطينيون اليوم في مسيرة العودة الكبرى المليونية بذكرى النكبة، وللتعبير عن رفضهم نقل السفارة الأمريكية للقدس المقرر اليوم.