المتظاهرون الفلسطينيون يتمكنون من العبور إلى الأراضي المحتلة

تمكن الفلسطينيون المتظاهرون على الحدود الشرقية لقطاع غزة اليوم الاثنين، من العبور إلى أراضيهم المحتلة بعد أن تمكنوا من اقتحام السياج الفاصل.

وقد توافد الآلاف من الفلسطينيين منذ ساعات الصباح إلى مخيمات العودة في كافة أماكن وجودها، استعداداً لاقتحام السياج الفاصل والعبور للأراضي الفلسطينية.

وقد استهدفت قوات الاحتلال المتظاهرين بالرصاص الحي والمتفجر وقنابل الغاز المسيل للدموع.

فيما يلي متابعة أولاً بأول للأحداث:

الصحة بغزة: لا وجود لشهداء في شمال و جنوب قطاع غزة حتى اللحظة

نقل ٣ إصابات جديدة الأن برصاص الاحتلال شرق غزة

المتظاهرين يعتلون برجا عسكريا تابع لقناصة الاحتلال شرق المقبرة الشرقية على حدود غزة

دخول المتظاهرين في رفح شرق الخط الزائل تجاه أراضينا المحتلة

وزارة الصحة: ارتفع عدد الإصابات بين المتظاهرين على الحدود إلى ٢٧ اصابة، ٢٢ منها بالرصاص الحي

إصابة شاب برصاص الاحتلال وصفت حالته بالخطيرة في الرأس شرق خانيونس

إصابة مصور التلفزيون الجزائري عمر حمدان برصاص الاحتلال

3 إصابات بالرصاص الحي شرقي رفح، وارتفاع حصيلة الإصابات شرقي غزة لـ 10 وخان يونس لـ 5

قوات الاحتلال تستهدف الطواقم الصحفية بالقنابل الغازية في مخيم العودة شرق مدينة غزة

إصابة الزميل الصحفى محمد الدويك مصور وكالة #اتحاد_برس الأخبارية بشظايا طلق متفجر شرق مدينة #غزة.

مئات الشبان الفلسطينيين يتمكنون من اجتياز السياج الحدودي للداخل المحتل شرقي مدينة غزة

الاحتلال يطلق النار بشكل عشوائي على المتظاهرين الفلسطينيين بمخيم جباليا

متظاهرون يشعلون الاطارات المطاطية قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة

توافد المتظاهرين شرق قطاع غزة للمشاركة في مليونية العودة وكسر الحصار