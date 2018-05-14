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مزاعم عبرية:مصر حذرت حماس من نية "إسرائيل" تصفية قياداتها

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:46 - 14 مايو 2018
قيادات حماس قيادات حماس
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ذكرت القناة العبرية العاشرة، صباح اليوم الاثنين، أن قيادة جهاز المخابرات المصرية نقلت رسالة "إسرائيلية" تحذيرية إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية وقيادتها خلال لقائهما أمس تم التحذير فيها من تصفية قيادات الحركة في حال تصاعدت الأوضاع الميدانية على الحدود.

وبحسب القناة، فإن هناك تقديرات لدى الجيش بأن نحو 80 ألف مواطن من غزة سيتظاهرون عند الحدود وأن حماس ستستغل ذلك من أجل تنفيذ عمليات تسلل جماعي.

وأشارت القناة، إلى هناك تعليمات لدى الجيش بأنه في وقف أي عمليات تسلل للحدود حتى وإن كان ذلك عبر إطلاق النار، مشيرةً إلى أن الجيش يتخوف من عمليات خطف للمستوطنين أو الجنود.

 

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