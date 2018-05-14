مفتي الديار يحث على مراعاة حرمة شهر رمضان

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، إلى الحفاظ على حرمة شهر رمضان المبارك.

وطالب المفتي العام في بيان صحفي اليوم الإثنين، أصحاب المطاعم والمقاهي، بإقفالها خلال نهار رمضان؛ حفاظاً على حرمة الشهر الكريم، داعيا الجهات المسؤولة إلى ملاحقة كل من يجاهر بالإفطار، تمهيداً لمحاسبته قضائياً.

وحث تجار المواد الغذائية على تجنب الاحتكار والاستغلال، ورفع الأسعار، مبيناً فضل الاكتفاء بالربح اليسير، ودعا المواطنين إلى ضبط النفقة وتنظيمها وفق المتيسر والمتاح، والابتعاد عن الإسراف والتبذير، والحرص على تفقد المحتاجين والعائلات المستورة، ومساعدة الفقراء، وإخراج زكاة المال لمستحقيها، وتوزيع الصدقات.

ونبه إلى ضرورة شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك لإعماره، خاصة في شهر رمضان، وفي ظل الاقتحامات الآثمة له، والتهديدات المتواصلة للاعتداء عليه وتدنيسه.

ونوه المفتي العام إلى أن التوقيت المعتمد في فلسطين للفجر والمغرب وسائر الأوقات، هو التوقيت الدهري للمسجد الأقصى المبارك، الذي تعتمده دار الإفتاء ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية.