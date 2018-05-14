مدير الصليب الأحمر يدعو لتجنيب المدنيين الأذى و الخسائر

أكد مدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة جيلان ديفورن، التزام اللجنة بدعم المستشفيات في قطاع غزة مع الفرق الطبية التابعة للجنة الدولية والإمدادات الطبية الحيوية، داعياً كافة الأطراف إلى عدم تعريض المدنيين للأذى وتجنب الخسائر في صفوفهم.

وقال ديفورن في مؤتمر صحفي عقده في مجمع الشفاء الطبي: إن اللجنة عملت خلال الأسابيع الماضية، جنبًا إلى جنب مع الطواقم الطبية في غزة، مشيداً بالتفاني والمهنية العالية للعاملين في مجال الرعاية الصحية ، في المنطقة الحدودية وفي المستشفيات.

وأوضح أن الطوقم الطبية تواجه العديد من التحديات وعبء العمل الهائل، إلا أنهم يتعاملون بأفضل ما في وسعهم مع وضع يمكن أن يثقل كاهل أي خدمة إسعاف وأي مستشفيات في أي مكان في العالم، بما في ذلك في أوروبا من حيث أتيت.

وبين، أن اللجنة الدولية كانت في المستشفيات خلال هذه الأزمة، مشيراً إلى مدى صعوبة العمل تحت ضغط مستمر ، بموارد محدودة للغاية، إلا أنه لم يخذل المسعفون والأطباء الجرحى.

وقال ديفورن: إن اللجنة تمكنت من إدخال غزة 2 شاحنات من المواد الطبية داخل غزة، رغم إغلاق معبر بيت حانون، مؤكداً أن التبرعات التي تقدمها اللجنة الدولية إلى المستشفيات لا تفي بالغرض لتلبية الاحتياجات الكاملة.

ونوه، إلى أن مستشفيات غزة أضعفتها الأزمة الإنسانية التي سادت غزة قبل الأحداث الجارية و بشكل خطير .

وقال: من الناحية الإنسانية ، فإن كل حياة تفقد هي مأساة بحد ذاتها. ولا يمكن فهمه من خلال الإحصائيات، في كل مرة أسمع فيها عن خسارة جديدة في الأرواح ، أتخيل شخصيًا أمًا تفقد ابنها ، أو طفلًا ينشأ بدون أحد الوالدين.

ودعا، جميع الأطراف لاتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل تعريض المدنيين للأذى، وإلى تجنب الخسائر بين صفوف المدنيين.

وأكد ديفورن أن اللجنة وكجزء من عملها تشارك في حوار ثنائي وغير علني مع جميع الأطراف ، للحفاظ على مساحة للعمل إنساني ، وتشجع اللجنة بل و تطلب من جميع الأطراف الإيفاء بالتزاماتهم وفقاً للمعايير الدولية.