صحيفة : لهجة مصرية حادة لوفد حماس وعرض جديد دون المستوى

كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية في عددها الصادر صباح يوم الاثنين، عن تفاصيل العرض الذي قدمه جهاز المخابرات المصري لوفد حركة "حماس" برئاسة إسماعيل هنية خلال زيارة سريعة أمس، مشيرةً إلى أن اللهجة المصرية كانت حادة مع الوفد.

وأوضحت أن الجانب المصري "أخبر الحركة أن إصرارها على السير في مسيرات العودة سيؤدي إلى صدام عسكري كبير مع إسرائيل في حال تعرض الأخيرة لأضرار وضغط كبير من الفلسطينيين".

ولفتت إلى أن الطائرة العسكرية التي نقلت الوفد "جاءت بسبب تعطل الطائرات المدنية في العريش، وتنفيذاً لرغبتنا في إنجاز الزيارة خلال يوم واحد"، علماً بأن معبر رفح عمل أمس لليوم الثاني من أصل أربعة أيام من الفتج الجزئي.

وحول العرض المصري، قالت الصحيفة إنه " جاء دون المستوى الذي جاء به القطريون إلى حماس قبل عدة أيام".

وأوضحت أنه يتضمن تعهد السلطات المصرية بفتح معبر رفح بصورة دائمة مع السماح بإدخال البضائع بأنواعها كافة إلى غزة، إضافة إلى توفير الاحتياجات العاجلة للقطاع، بما في ذلك الكهرباء، مقابل وقف مسيرات العودة.