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الاحتلال يطلق طائرات مسيّرة تلقي قنابل حارقة وتشوش الاتصالات بغزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:16 - 14 مايو 2018
تعبيرية تعبيرية
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ألقت طائرات الاحتلال، صباح اليوم الأحد، صغيرة مسيّرة قنابل حارقة فوق رؤوس المواطنين المشاركين في مسيرات العودة الشعبية السلمية ومراكز الخيام على امتداد السياج الحدودي شمال وشرق قطاع غزة، فيما قامت قوات الاحتلال بالتشويش على قطاع الاتصالات في غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن طائرات مسيّرة إسرائيلية ألقت قنابل حارقة على مراكز خيام العودة المقامة على طول الشريط الحدودي شمال وشرق قطاع غزة، تسببت بإحراق عدد من الخيام، وممتلكات المواطنين.

من جهتهم، قام العشرات من الشبان بإخماد النيران التي تتسبب بها قنابل الاحتلال الحارقة.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال قامت بالتشويش على الاتصالات عبر الهواتف الخلوية، بأجهزة تحكم داخل دولة الاحتلال، ما تسبب بحالة إرباك لدى المواطنين في القطاع منذ ساعات الصباح.

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