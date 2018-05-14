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الشيخ خضر عدنان:لن نغفر للعرب صمتهم إزاء نقل السفارة الامريكية

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:13 - 14 مايو 2018
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان
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أكد الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ان نقل السفارة الأمريكية إلى القدس يشكل مزيداً من الاستعداء من أمريكا لشعبنا وأمتنا ، وان الصمت والضعف العربي مقابل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس لن تغفره لكم القدس والمسجد الأقصى.

 واعتبر ان لقاء قيادات عربية مع نتنياهو تزامناً مع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس طعنة في ظهر شعبنا وإدارة ظهر منهم لمقدساتنا ، مشيراً الى انه كان من الأولى على الدول العربية والإسلامية التي تقيم علاقات مع الإحتلال وأمريكا أن ترفع الصوت في وجهيهما وأن تجعل من العلاقات أداة لتهديد المصالح ولكن للأسف الأقصى والمقدسات لا بواكي لهم.

وتابع : "من صمت عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس لا يقيم وزنا للمقدسات الإسلامية في فلسطين وخارجها فالأقصى في ديننا الحنيف بموازاة الكعبة و المسجد النبوي".

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