9 إصابات برصاص الاحتلال شرقي قطاع غزة

أصيب 9 شبان على الأقل، منذ ساعات الفجر خلال هجوم قوات الاحتلال على خيام مسيرات العودة إطلاق نار، على الحدود مع قطاع غزة.

وهاجم الاحتلال فجر وصباح اليوم الاثنين، خيام مسيرات العودة وأشعل النيران فيها عبر طائرات مسيرة صغيرة، ما أدى إلى إصابة 6 مواطنين.

ولاحقًا، أصيب 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال.

ومن المقرر أن تبلغ مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، ذروتها اليوم وغدًا، تزامنًا مع نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس اليوم.

وتوغلت عدد كبير من الجرافات والآليات العسكرية الإسرائيلية قبالة عدة مناطق حدودية من القطاع، حيث أقامت سواتر ترابية، قبل أن تهاجم خيام العودة القريبة من الحدود.

وأفاد مراسل القناة العبرية الثانية أن الجيش أشعل إطارات السيارات التي جهزها الفلسطينيون ومن ثم أخمدها أسفل الأرض، قبل أن يقوم بهدم مواقع "أكياس الرمل" التي وضعها المتظاهرون.

وتشهد غزة منذ الصباح عمليات حشد كبيرة للمتظاهرين، من خلال إطلاق تكبيرات الأصوات من المساجد بدعوة المواطنين والتأكيد على الإضراب الشامل.