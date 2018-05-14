الجهاد الإسلامي تدعو للنفير العام في مسيرات الزحف الكبير

أهابت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بأبناء الشعب الفلسطيني المشاركة الحاشدة في مسيرات العودة وكسر الحصار على طول السلك الحدودي الزائل.

ودعت الحركة، في بيان صحفي لها، اليوم الاثنين، الجماهير للنفير العام والانطلاق في مسيرات الزحف الكبير باتجاه السلك الزائل وكافة نقاط التماس والبؤر الاستيطانية الجاثمة على ارضنا المحتلة.

وأكدت، على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، التي لن تنتهي هذا اليوم الرابع عشر من مايو، مشيرة أن اليوم سيكون محطة ثانية أشد وأقوى يوصل الشعب الفلسطيني من خلالها رسالة ثبات واصرار وصمود، وتمسك بالحق الفلسطيني والدفاع عنه وعدم السماح لأي جهة كانت بالتآمر على هذا الحق والانتقاص منه.

وأشارت الحركة، إلى أن مسيرات هذا اليوم ستكون رداً على أمريكا التي تخرج علينا بوجهها القبيح في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مبينة أن المؤامرة الصهيوأمريكية التي تتم بتواطؤ من بعض الأنظمة في المنطقة لن تمر وسيقف الشعب الفلسطيني وكل أخرار الأمة في مواجهتها.

كما دعت جماهير شعبنا للخروج في مسيرات رافضة لأي مساس بمكانة القدس، والتأكيد على أنها عاصمة فلسطين ولا مكان للغرباء الطارئين فيها.