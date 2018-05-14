توغل محدود لآليات الاحتلال شرق غزة ويضع اسلاكاً شائكة وسواتر ترابية

توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية على طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة وسط أعمال تجريف، ووضعت سواتر ترابية وأسلاك شائكة وضخ مياه عادمة.

وأفاد مراسلنا، بأن عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية تضم دبابات وجرافات وشاحنات تحمل صهاريج مياه عادمة توغلت لعشرات الأمتار في أكثر من مكان على طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، وتحديداً شرق مدينة غزة ومخيم المغازي وسط القطاع، وجنوب مدينة خان يونس وسط أعمال تجريف ووضعت أسلاك شائكة في أراضي المواطنين، إضافةً إلى ضخ مياه صرف صحي فيها.

وأكد أن تعزيزات عسكرية من ناقلات جنود وتمركز قناصة الاحتلال شوهدوا خلف السواتر الترابية على مقربة من السياج الحدودي شمال وشرق القطاع وسط تحليق مكثف لطائرات استطلاع في أجواء غزة.

وتأتي إجراءات الاحتلال العسكرية بالتزامن مع زحف جماهير مرتقب، اليوم الاثنين، صوب المناطق الحدودية شمال وشرق القطاع، ضمن فعاليات مسيرة العودة، وتنديدا بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.