حملة مداهمات واعتقالات بالضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان بعد مداهمة منازلهم في مدينة نابلس ومخيم عسكر المجاور. وهم: محمد خويرة، ومحمد النوري، وأحمد أبو سالم.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال محمد أحمد أبو فنونة والد الشهيد محمود أبو فنونة، كما قامت باقتحام منزل النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس نزار رمضان، واستجوبته مع أبنائه.

كما واعتقل جنود الاحتلال الفتى أشرف غيث من بلدة سِلوان جنوب المسجد الأقصى.

وصادروا مركبة تعود ليونس أبو حنك في بلدة العبيدية شرق بيت لحم.