الزهار: من يسعى للتطبيع مع "إسرائيل" يمتهن الخيانة

طالب القيادي في حركة حماس، محمود الزهار، بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية لمواجهة مخطّطات "إسرائيل".

كما دعا في اتصال مع الميادين الشعب الفلسطيني إلى الوقوف في وجه ما وصفه بـ "تبعيّة منظمة التحرير لإسرائيل".

وأكد الزهار لقناة الميادين أن المقاومة الفلسطينية تنظر إلى القدس ككتلة واحدة لا تتجزأ، متهماً الدول العربية التي تعمل على التطبيع مع إسرائيل بأنها "تمتهن الخيانة والرذيلة".

وشدد الزهار على أن الشعب الفلسطيني "شامخ وسط أمة عربية تبيع أموالها للعدو الصهيوني"، وأضاف "يجب أن تكون للشعوب العربية وقفة مع الفلسطينيين خلال هذه المرحلة".