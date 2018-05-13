ناسا ترسل طائرة مروحية إلى المريخ

قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) إنها سترسل طائرة مروحية صغيرة في إطار بعثة عام 2020 لوضع مسبار من الجيل التالي على سطح المريخ. وقالت ناسا إن الطائرة المروحية الخاصة بكوكب المريخ ستعمل عن طريق التحكم عن بعد.

والطائرة مصممة للعمل في الغلاف الجوي الرقيق للمريخ بمروحتين تدوران بشكل عكسي ويبلغ وزنها نحو 1.8 كيلوغرام بجسم يعادل حجم كرة البيسبول.

وتدور مراوح الطائرة بسرعة ثلاثة آلاف لفة تقريباً في الدقيقة، وهو ما يزيد عشر مرات تقريباً عن معدل الطائرات المروحية على الأرض.

وقالت ميمي أونج مدير مشروع الطائرة "مارس" في المختبر الصاروخي في ناسا في بيان، إن "الارتفاع المسجل لأي طائرة هليكوبتر تطير هنا على الأرض هو نحو 12200 متر.

الغلاف الجوي للمريخ لا يمثل سوى واحد في المائة من الغلاف الجوي للأرض ولذلك عندما تكون طائرتنا المروحية على سطح المريخ فإنها تكون بالفعل بارتفاع يعادل 30480 متراً على الأرض".

وقال مسؤولو ناسا إن الطائرة ستصل إلى سطح الكوكب الأحمر ملحقة بالمسبار الذي يعادل حجم سيارة. وبعد وضع الطائرة على الأرض سيتم توجيه المسبار إلى مسافة آمنة لنقل الأوامر.

وقالت ناسا إن مسؤولي التحكم على الأرض، سيصدرون الأوامر للمروحية للقيام بأولى رحلاتها بعد شحن بطارياتها وإجراء الاختبارات، مشيرة إلى أن هذه الطائرة تهدف إلى إظهار مدى صلاحية وجدوى استخدام مثل هذه الطائرات على المريخ، مع احتمال قيامها بأدوار مثل الاستكشاف من خلال الطيران على ارتفاع منخفض أو الوصول إلى أماكن يتعذر الوصول إليها من الأرض.

وتحتوى الطائرة على خلايا شمسية لشحن بطاريات أيون الليثيوم، التي تعمل بها، وآلية التدفئة للحفاظ علي دفء الطائرة خلال الليل الذي تنخفض فيه الحرارة إلى درجة التجمد. ومن المقرر انطلاق مهمة مسبار كوكب المريخ في شهر يوليو (تموز) 2020، من قاعدة كيب كانافيرال في ولاية فلوريد للوصول إلى المريخ في فبراير (شباط) 2021. وقالت ناسا، إن المسبار مصمم للقيام بدراسات جيولوجية والتأكد من صلاحية بيئة المريخ للحياة.