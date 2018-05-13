المفتي: القدس ليست مسؤولية الفلسطينيين وحدهم وانما كل عربي

قال مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، إن مسؤولية القدس ليست مسؤولية الفلسطينيين وحدهم، بل هي مسؤولية كل عربي، والفلسطيني يدافع عن كرامة وحضارة وتاريخ كل ا?مة المتمثل بمدينة القدس فلا تجعلوا تاريخكم وحضارتكم في مهب الريح.

واكد المفتي العام في حديث الى الاذاعة اللبنانية الرسمية، أن نقل السفارة ا?ميركية الى القدس هو اجراء ظالم وجائر ويمثل اعتداء على الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين والشرعية الدولية التي مع ا?سف كانت الو?يات المتحدة منذ وقت قريب تنادي بتطبيقها.

ولفت الى أن الشعب الفلسطيني لن يسكت عندما يشعر أن هناك خطرا على الثوابت وفي قلب هذه الثوابت القدس، مشدداً على أن المسؤولية امام هذا العدوان ليست مسؤولية الشعب الفلسطيني وحده، انما هي مسؤولية العالم ان يدافع عن الشرعية الدولية والقانون الدولي وشرعة حقوق ا?نسان.

وشدد المفتي على أن زيارة القدس مشروعة وزيارتها حديث نبوي "? تشد الرحال إ? لثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد ا?قصى"، وهذه دعوة نبوية وليست دعوة من مفتي القدس وبالتأكيد ليست دعوة مسيسة.

وتابع: يجب أن تكون الزيارة ضمن ضوابط ومنها تجنب التطبيع مع الاحتلال ا?سرائيلي، وأن تكون خالصة للقدس ومقدساتها وأسواقها وأماكنها الدينية والحضارية، وا?قامة فيها بالتعامل مع أبناء المدينة المقدسة الفلسطينيين بالذات.

واعتبر أن الزيارة الى القدس ستكون عونا للفلسطينيين على المزيد من الثبات والصبر، ودفعا لهم بأن أهلهم من العرب المسلمين هم بجانبهم، وها هم يأتون الى القدس ليقولوا لهم لستم وحدكم في القدس، نحن معكم.

وحيا المفتي حسين الاعلام اللبناني الداعم لفلسطين والقدس وقضايا الحق والحرية، مشيراً الى ان لبنان يحتضن القضية الفلسطينية ويضعها دائماً في اولوية التزاماته.