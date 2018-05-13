الميكروويف يزيد مخاطر الإصابة بالسمنة والسكري

كشف علماء من الهند أن تسخين الطعام في أفران الميكروويف يشكل خطورة كبيرة على صحة الإنسان، ويهدد بإصابته بالعديد من الأمراض.

وأوضحت النتائج التي توصل إليها العلماء من مستشفى Indira IVF Hospital في نيودلهي بالهند أن تسخين الطعام في أواني البلاستيك يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ويزيد من خطر الإصابة بالعقم والسكري والسمنة والسرطان.

وأشار الباحثون إلى أن الأواني البلاستيكية تفرز خلال عملية التسخين في الميكروويف مواد، 95% منها كيميائية مسرطنة، خاصة مركب بيسفينول-A، الذي بينت مختلف الدراسات العلمية أنه يتميز بسهولة وصوله إلى الدم، ويسبب العقم واضطرابات هرمونية وأوراما خبيثة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يحذر فيها العلماء من استخدام أفران الميكروويف في تسخين الطعام في الأواني البلاستيكية، حيث حذرت إحصائيات منظمة الصحة العالمية من أن تلك الأواني بها مادة EDC الكيميائية المدمرة لعمل الغدد الصماء في الجسم، وبإمكان هذه المادة التأثير في عملية إفراز الجسم لهرمونات معينة تؤثر في مختلف العمليات الحيوية، بما فيها نشاط الجهاز التناسلي والنمو والنوم والتآم الجروح.