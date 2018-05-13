8 أكواب من الماء في اليوم… لماذا؟

يمثل الماء 70٪ من جسم الإنسان، لذلك يعتبر سرَ من أسرار الحياة! نسمع دائماً نصيحة ضرورة تناول 8 أكواب من الماء يومياً… فما هي أهمية شرب الماء بشكل يومي؟ وكيف يمكن اختيار نوع الماء الأفضل لجسمنا؟ المهمة الأساسية للماء هي تنظيف الجسم من السموم الموجودة فيه، الكليتين والكبد هي من أكثر الأعضاء التي تحتاج لشرب الماء.

في حال عدم شرب ما يكفي من الماء فسوف تتأثر هذه الأعضاء سلباً. كما أن شرب كمية جيدة من الماء خلال اليوم يساعد على فقدان الوزن لأن الماء هي خالية من السعرات الحرارية وتشعرك بالإمتلاء عند تناولها.

شرب كوبين من الماء قبل تناول كل وجبة هي طريقة فعالة للتخفيف من كمية الطعام التي يتم تناولها. بالإضافة إلى ذلك، شرب كمية كافية من الماء خلال اليوم يساعد في الحفاظ على رطوبة البشرة.

ولكن هل هناك معايير معيَنة لإختيار الماء؟ طبعاً! عند شراء الماء المعدنية يجب قراءة الملصق الموجود عليها بعناية إذ أنه يجب اختيار الماء المعدنية الخالية من النيترات، أحد المواد التي تسبب السرطان وتلحق الأذى بالكليتين.

كما أنه يجب الحرص على اختيار زجاجات الماء المعدنية التي تحتوي على نسبة جيدة من الكالسيوم والماغنزيوم.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يفضل شراء زجاجات الماء المصنوعة من الزجاج وليس البلاستيك لأن البلاستيك المستخدم في صناعة هذه القوارير يعتبر مسرطن.