قيادي في حماس يكشف تفاصيل زيارة الحركة للقاهرة

كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية عن تفاصيل الزيارة السريعة التي أجراها وفد حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

وقال الحية في تصريح صحفي، إن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الثنائية بين الشعب الفلسطيني ومصر لما تتعرض له القضية الفلسطينية في حساسية هذا الموقف من تقلبات ومحاولات استهداف وتصفية.

وأكد الحية أن الزيارة جيدة وجاءت في إطار حشد الدعم العربي والإسلامي.

وأضاف الحية: " رأينا عمقا عربيا واستمعنا بعد اللقاء مع وزير المخابرات المصري عباس كامل إلى وقوف مصر الى جانب الحق الفلسطيني ووُعدنا أن تبقى مصر واقفة مع الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه ومحاولة تخفيف الحصار".

وأشار الحية إلى أن وفد حماس ناقش مع المسؤولين المصريين أيضا موضوع نقل السفارة الأميركية للقدس.

وشدد الحية على أن شعبنا مصمم على مسيرة العودة وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافها.