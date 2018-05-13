غزة: اللجنة الدولية تقدم مساعدات طبية عاجلة

قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد، بتسهيل إدخال شحنة مساعدات إنسانية بشكل طارئ عبر معبر كرم أبو سالم، رغم اغلاقه.

وقال رئيس البعثة الفرعية للجنة في غزة جيلان ديفورن: "لقد كان مصدر ارتياح كبير لنا أن نستلم حمولة شاحنتين من الإمدادات الطارئة التي تحتاجها المرافق الطبية هنا بشكل عاجل، والأرواح على المحك، لأنه وحتى قبل الأحداث الأخيرة، كانت المستشفيات والمرافق الطبية في غزة تعاني من نقص في الموارد، لقد شكّل تدفق الضحايا إرهاقا إضافيا على لكاهل المنظومة الصحية."

ودعت اللجنة الدولية، جميع الجهات لضمان حيز للعمل الإنساني في جميع الأوقات، مشية إلى أنه وكجزء من عملها، تعمل اللجنة الدولية كوسيط محايد، وتجري حواراً غير علني مع جميع السلطات المعنية وقوات الأمن لمحاولة الحد من تأثير العنف على المدنيين.