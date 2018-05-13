قائمة "الشهيد عرفات" تفوز بانتخابات الجامعة العربية الأمريكية

فازت قائمة الشهيد ياسر عرفات التابعة لحركة فتح، مساء اليوم الأحد، بانتخابات مجلس طلبة الجامعة العربية الأمريكية في جنين.

وحصلت حركة فتح على24 مقعدا من مجلس الطلبة، بينما فازت كتلة وتجمع المبادرة الطلابي "المبادرة" بـ6 مقاعد، وقائمة الشهيد أحمد الكيلاني وهي تحالف الجبهة الديمقراطية وفدا على ثلاثة مقاعد.

وقالت لجنة الاشراف على الانتخابات: "إن عدد الطلبة المقترعين بلغ 4618 طالبا أي ما نسبته 45.9% من عدد الطلبة الذين يحق لهم الاقتراع وهو 10061 طالبا، وحصلت كتلة الشهيد ياسر عرفات على 3215، وكتلة تجمع المبادرة الطلابية على 756، وكتلة الشهيد أحمد الكيلاني على 410، والأوراق اللاغية 237.

وهنأت لجنة الاشراف على الانتخابات الكتل الطلابية الفائزة، مؤكدة أن الانتخابات جرت في أجواء تنافسية دون أي معيقات، ما يعكس وعي وثقافة طلبة الجامعة العربية الأمريكية وحرص الكتل على خدمة الطلبة.