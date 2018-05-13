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الصحة: الطواقم الطبية تمكنت من انقاذ حياة الجريحة آلاء السوافيري

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:58 - 13 مايو 2018
الاء السوافيري الاء السوافيري
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أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة الدكتور اشرف القدرة مساء اليوم الأحد أن الطواقم الطبية تمكنت من انقاذ حياة الجريحة الاء اسعد السوافيري ٢٦ عام و نقلها للعناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي بحالة حرجة.

وكانت الشهيدة السوافيري تعرضت للإصابة برصاصة في بطنها أطلقها عليها جنود الاحتلال خلال مشاركتها بفعالية حول العودة قرب موقع "ملكة" العسكري شرق مدينة غزة.

كما أصيب شاب برصاصة في قدمه أطلقها عليه جنود الاحتلال المتمركزون خلف السواتر الترابية شرق مدينة رفح، نقل إثرها إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة ووصفت حالته بالمتوسطة.

 

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