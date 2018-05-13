الاحتلال: احتمال نشوب حرب مع غزة آخذة بالازدياد يوم "الثلاثاء"

ذكرت مصادر عسكرية "إسرائيلية"، مساء اليوم، أنها ترجّح احتمالية نشوب حرب بنسبة كبيرة في قطاع غزة.

وقالت المصادر: إن الترجيحات تأتي على ضوء الاستعدادات لمسيرة العودة على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الجيش "الإسرائيلي" يستعد لجميع السيناريوهات.

وحسب ما نشره موقع واللاه نيوز العبري، فحماس تمر بوضع سيئ منذ حكمها لقطاع غزة، مبينة أنه من المتوقع أن ترد حماس عسكرياً سعياً منها لتغير الوضع.

وأضافت المصادر العسكرية: "إن نجحت حماس غداً الاثنين والثلاثاء في تحقيق إنجاز بسبب المظاهرات على الحدود، فمن شأنها أن تتجه للتصعيد العسكري".