رام الله: لاجئون يخرجون بالشاحنات والسيارات التي هُجروا منها عام 48

جابت مسيرة مركبات استعملها اللاجئين خلال خروجهم من قراهم الأصلية قبل 70 عاما، مساء اليوم الأحد شوارع مدينة رام الله، تزامنا مع ذكرى نكبة فلسطين في العام 1948.

وحملت الحافلات والمركبات أسماء المدن والقرى التي خرجت منها في ذلك الحين، والأعلام السوداء، حيث تجمع مالكوها اللاجئين من كل مخيمات الضفة الغربية تعبيراً عن تمسكهم بحق العودة إلى تلك البلاد التي هجروا منها.

وتأتي هذه المسيرة، والتي تنظم سنويا، ضمن سلسلة فعاليات أعلنتها اللجنة العليا لأحياء الذكرى الـ 70 لنكبة شعبنا الفلسطيني وتهجيرهم من الداخل الفلسطيني واحتلال مدنهم وقراهم في العام 1948.



















