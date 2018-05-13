ادعيس: بناء المساجد ورفع صوت الأذان يعتبر شوكة في حلق الاحتلال

أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، خلال افتتاحه اليوم الأحد، مسجد الفاروق في بلدة الفرديس بمحافظة بيت لحم، أن بناء المساجد ورفع صوت الأذان يعتبر شوكة في حلق الاحتلال الاسرائيلي .

وبين ادعيس، أن الاحتلال بسياسته الرامية لتدمير وسرقة مقدساتنا ومساجدنا، يسعى للنيل من عزيمتنا ولن يكون له ذلك وسنبقى على العهد والوعد صامدون باقون فوق أرضنا وستبقى المساجد شعلة نور وحق .

وشدد على أن التمسك بارضنا وبمقدساتنا واجب وطني وديني واخلاقي وتاريخي، وأن شعبنا لن يتخلى عن ذرة تراب من تراب فلسطين وعاصمتها القدس، وهو صاحب الحق، والاحتلال والاستيطان الى زوال .

وقال ادعيس: إن رسالة المسجد في حقيقة الأمر هي رسالة الإسلام والتوحيد والهداية والاعتصام بحبل الله، وأن المنابر هي وسيلة لوحدتنا الوطنية وتصدينا لسياسة الاحتلال وسرطانه الاستيطاني وليس للفرقة والانشقاق لأن فلسطين أغلى من ذلك وهي بحاجة لوحدتنا من أجل تحرير الأرض والإنسان.

وأكد أن وزارة الأوقاف لن تدخر جهداً في خدمة المساجد وصونها وتقديم كل ما يلزمها وانها تعمل على ملء كافة الشواغر بمساجد فلسطين من ائمة وخطباء وسدنة ومؤذنين ومحفظين ومحفظات لكتاب الله عز وجل من الرجال والنساء .

في سياق متصل، أقامت مديرية أوقاف بيت لحم حفل تكريم للطلبة المميزين في حفظ وتجويد القرآن الكريم ومعلميهم تحت رعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس ووزير الاوقاف، وسط احتفال كبير في قصر المؤتمرات حضره مدير عام أوقاف بيت لحم جمال أبو طيور وحشد من المؤسسات الرسمية والأهلية وأهالي المحافظة .

وعبر ادعيس عن اعتزاز الوزارة بحفظة القرآن الكريم والمتفوقين في التلاوة والتجويد الذين أثبتوا كفاءتهم خلال السنوات السابقة، من خلال تحقيق مراتب متقدمة على مستوى العالم في حفظ وتجويد القرآن الكريم .

واشار إلى أن فلسطين رغم المعاناة التي تعيشها بوجود الاحتلال الإسرائيلي إلا أنها أرض النبوات والعلماء والفقهاء وحفظة القرآن الكريم، موصيا الحفظة بضرورة العمل بالقرآن الكريم ليكون نورا يضيء لنا الطريق نحو أهدافنا لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .