5 إصابات إحداها حرجة شرقي مدينة غزة

أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم، عن وصول ثلاثة إصابات، جراء استهداف الاحتلال لهم شرقي مدينة غزة.

وأوضح أيمن السحباني مدير الاسعاف والطوارئ في تصريح صحفي، أن من بين الإصابات الثلاثة، حالة وصفت بالخطيرة جدا.

كما أصيب شاب وفتاة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة، وشرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفاد المصادر المحلية، بأن فتاة أصيبت برصاصة في بطنها أطلقها عليها جنود الاحتلال خلال مشاركتها بفعالية حول العودة قرب موقع "ملكة" العسكري شرق المدينة، ووصفت حالتها بالمستقرة.

وأصيب شاب برصاصة في قدمه أطلقها عليه جنود الاحتلال المتمركزون خلف السواتر الترابية شرق مدينة رفح، نقل إثرها إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة ووصفت حالته بالمتوسطة.

إلى ذلك، أفاد شهود عيان بأ حشودات من جيش الاحتلال تنزل من الباصات بين الاحراش في الجانب المحتل على حدود شرق خزاعة جنوب قطاع غزة