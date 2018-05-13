وفاة شاب من الداخل في ظروف غامضة

أكدت مصادر اعلامية في الداخل الفلسطيني، أنه تم العثور عصر اليوم، الأحد، على جثمان شاب في أوائل العشرينيات من عمره، وقد فارق الحياة في ظروف غامضة، بمنطقة وادي عتير الحرشية، مقابل قرية اللقية في النقب.

وكان قد أعلن، أمس السبت، عن اختفاء شاب (22 عاما) من سكان قرية اللقية في منطقة النقب، وناشدت عائلته، اليوم، المواطنين العرب في كافة أنحاء البلاد بمساعدتها في أعمال البحث عنه.

وليلة أمس، السبت، طالبت الشرطة المواطنين بالمساعدة في العثور على الشاب المفقود ونشرت صورته وصورة السيارة التي كان يقودها.

وبحسب مراسلنا، تعرّف أبناء عائلة الشاب المفقود على جثة الشاب التي عثر عليها في غابة عتير، وأكدوا أنها جثة ابنهم، الذي فارق الحياة في ظروف غامضة.

وتمر العائلة في لحظات صعبة للغاية وسط مشاعر الحزن على ابنها الذي اختفت آثاره منذ ظهر أمس السبت.

في المقابل، لم تنف تؤكد الشرطة أي معلومات بهذا الخصوص حتى اللحظة.