ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاحتلال يقمع مسيرة منددة باحتفالاته باحتلال القدس

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 18:41 - 13 مايو 2018
تعبيرية تعبيرية
مشاركة

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مسيرة في مدينة القدس المحتلة منددة باحتفالات الاحتلال بذكرى احتلال المدينة المقدسة.

واعتدت قوات الاحتلال على مواطنين تجمعوا للتصدي للمستوطنين في باب العامود، وباب الساهرة، وشارع السلطان سليمان.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على مراسل صوت فلسطين الصحافي محمد عبد ربه وأصابته برضوض.

وقالت مصادر طبية في الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مواطنا واحدا على الأقل نقل الى المستشفى لتلقي العلاج بعد اعتداء قوات الاحتلال عليه.

ويصادف اليوم احتلال ما تبقى من مدينة القدس في العام 1967، وتؤثر المسيرة بشكل مباشرعلى نحو 35 ألف مقدسي يعيشون داخل أسوار البلدة القديمة، حيث تمنعهم شرطة الاحتلال من التحرك من وإلى منازلهم.

متعلقات