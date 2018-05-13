الاحتلال يقمع مسيرة منددة باحتفالاته باحتلال القدس

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مسيرة في مدينة القدس المحتلة منددة باحتفالات الاحتلال بذكرى احتلال المدينة المقدسة.

واعتدت قوات الاحتلال على مواطنين تجمعوا للتصدي للمستوطنين في باب العامود، وباب الساهرة، وشارع السلطان سليمان.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على مراسل صوت فلسطين الصحافي محمد عبد ربه وأصابته برضوض.

وقالت مصادر طبية في الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مواطنا واحدا على الأقل نقل الى المستشفى لتلقي العلاج بعد اعتداء قوات الاحتلال عليه.

ويصادف اليوم احتلال ما تبقى من مدينة القدس في العام 1967، وتؤثر المسيرة بشكل مباشرعلى نحو 35 ألف مقدسي يعيشون داخل أسوار البلدة القديمة، حيث تمنعهم شرطة الاحتلال من التحرك من وإلى منازلهم.