"الاونروا" تعلن الانتهاء من إعادة إعمار 262 مسكنا مدمرا كلياً بغزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، عن الانتهاء من إعادة إعمار 262 مسكنا مدمرا كلياً الشهر الماضي.

وقالت في تقرير الوضع الطارئ للمنظمة الأممية، "بالنسبة لنشاطات إعادة الإعمار في إبريل 2018، الخاص بالحالات المنجزة، تم الانتهاء من إعادة إعمار 262 مسكنا مدمرا كلياً، وأن 160 عائلة تلقت الدفعة الأولى للبدء في إعادة الإعمار".

وأضاف التقرير، "وفيما يتعلق بصرف الدفعات النقدية، إجمالاً صرفت "الأونروا" حوالي 3.8 مليون دولار كمساعدات للإيواء، وتضمن مبلغ إعادة الإعمار 3,712,431 دولارا، وأعمال الإصلاحات: 91,312 دولارا".

وأكد أن "الأونروا" مستمرة في تنفيذ ما مجموعه 10 مشاريع بنى تحتية بقيمة 42.78 مليون دولار قيد التنفيذ، و23 مشروعا آخرا بقيمة 34.67 مليون دولار تنتظر البدء بتنفيذها.

وأشار التقرير إلى أنه في نيسان/ إبريل، أدخلت "الأونروا" 24 شاحنة محملة بمواد إنشاءات من ضمنها بعض المواد الموجودة على قائمة المواد مزدوجة الاستخدام مثل الإسمنت، والإسمنت الأبيض، وأنابيب الحديد، وقضبان الحديد، والمواد الخام، والمصاعد لمشاريع البنى التحتية.