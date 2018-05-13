ماكغولدريك يؤكد على حماية المتظاهرين على حدود غزة

دعا اليوم المنسق الإنساني، السيد جيمي ماكغولدريك، إلى حماية الفلسطينيين ولا سيما الأطفال والعاملون في مجال الصحة، في سياق المظاهرات التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة. كما دعا المتظاهرين إلى الامتناع عن أفعال تعيق مرور البضائع الإنسانية إلى قطاع غزة عبر المدخل الرئيسي الخاص بذلك.

وقال ماكغولدريك في تصريح صحفي: "مع احتدام التوتر في أنحاء غزة والضفة الغربية هذا الأسبوع، تقتضي الضرورة أن تُبذل جميع الجهود لتجنب المزيد من التدهور وأن تتماشى ردود قوات الأمن "الإسرائيلية" على المظاهرات الفلسطينية مع التزاماتها وفق القانون الدولي، وعلى وجه الخصوص يجب حماية الأطفال، وحيثما أمكن، لا يجوز أن يكون الأطفال أهدافًا للعنف ويجب إبعادهم عن أوضاع عنف محتملة."

ويشكّل غياب الحماية للعاملين في مجال الصحة الذين يسعفون الجرحى مصدر قلق متزايد.

ففي الفترة الواقعة بين 30 آذار/مارس و4 أيار/مايو، أفادت التقارير بإصابة 169 فردًا من أفراد الطواقم الطبية بجروح وتعرُّض 18 سيارة إسعاف للأضرار في قطاع غزة.

وقال السيد ماكغولدريك: "لا يُعقل أن يفتقر مقدمو الإسعافات الأولية إلى معدات الحماية، وأن عليهم أن يخاطروا بحياتهم من أجل تقديم الإسعاف الأولي للجرحى. وتجب حماية العاملين في مجال الصحة في جميع الأوقات، واحترام الحق في الرعاية الصحية."