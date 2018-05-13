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غضب وغليان.. القدس تتصدر مواقع التواصل

  • فلسطين اليوم - غزة - خاص
  • 17:20 - 13 مايو 2018
القدس القدس
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غضب شديد وحالة من الغليان والقهر انتابت المغردين في فلسطين وفي كافة أنحاء الوطن العربي، مع اقتراب نقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى القدس، ومع توسع الإجراءات الإسرائيلية للسيطرة على القدس كلياً.

وتصدرت عدد من الأوسمة الخاصة بالقدس المحتلة قائمة الأوسمة الأكثر تفاعلاً وانتشاراً في فلسطين على موقع التغريدات المصغر "تويتر" كان أبرزها (#المسجد_الاقصى، #القدس_عاصمه_فلسطين).

وقال المغرد رضوان الأخرس، "إن ما يجري الآن في المسجد الأقصى المبارك خطير، مئات الصهاينة اقتحموا المسجد منذ الصباح وأدوا صلوات تلمودية جماعية في ساحاته، وقاموا برفع العلم "الإسرائيلي" أمام قبة الصخرة المشرفة التي عرج من عندها رسولنا المصطفى ﷺ إلى السماء".

من جانبه أكد محمد أبو قوته أن "هجمة شرسة تتعرض لها مدينة القدس عامة والمسجد الأقصى خاصة، اقتحامات لباحات الأقصى بصورة كبيرة جداً".

وفي ذات السياق كتب الناشط أدهم أبو سلمية: "المسجد الأقصى المبارك يشهد اليوم أكبر عملية تدنيس جماعي من قبل قطعان المغتصبين الصهاينة، وصل لنحو 2000 مغتصب وهو أكبر عملية تدنيس تحدث للأقصى منذ العام 1967م".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" قررت البدء بالسيطرة على جميع أنحاء شرق القدس المحتلة، تزامناً مع نقل السفارة الأمريكية غداً الاثنين. ووفقاً للصحيفة، فقد خصصت حكومة الاحتلال 50 مليون شيكل  لفرض المزيد من سيادتها على شرق القدس.

كما انتشرت قوات الاحتلال، اليوم في البلدة القديمة والشوارع المحيطة بها، تحضيرا لما تسمى "مسيرة الأعلام السنوية -رقصة الأعلام" التي يشارك فيها عشرات الآلاف من المستوطنين في ذكرى احتلال الشق الشرقي لمدينة القدس. وشرعت قوات الاحتلال بنصب السواتر الحديدية في الطرقات والشوارع المؤدية إلى البلدة القديمة.

اقتحم أكثر من ألف مستوطن متطرف باحات المسجد الأقصى المبارك منذ صباح اليوم من جهة باب المغاربة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقالت مصادر مقدسية، إن الوضع صعب جدا خاصة أن مئات المتطرفين يقتحمون المسجد خلال أقل من ساعة، فيما تواردت دعوات للتحشد لحماية المسجد.

وأوضحت أن الاقتحامات ستستمر طوال الفترة الصباحية؛ حيث تنوي جماعات الهيكل المتطرفة إدخال المئات من المتطرفين إلى الأقصى خلال اليوم الأحد، احتفالا بما يعرف عندهم "يوم توحيد القدس".

 

 

 

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