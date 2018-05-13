المجاهدين: نطالب العالم بضرورة إغاثة غزة من الوضع الطبي الكارثي

طالبت حركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم العالم العربي والاسلامي والهيئات الطبية العالمية، بتسيير قافلة تتضمن أطقم ومساعدات طبية في كافة المجالات الطبية؛ لتواكب حجم المصاب الذي يتعرض له شعبنا في غزة.

وقال مؤمن عزيز عضو المكتب السياسي لحركة المجاهدين في غزة: "ان المجال الصحي في غزة يعاني من ضعف شديد في أداء الخدمات الطبية والاغاثية؛ نتيجة الحصار المستمر لأكثر من ١١ عاماً، والذي زادت وطأته خلال مسيرات العودة الكبرى، جراء الاستهداف المستمر والمتعمد من قبل جيش الاحتلال لأبناء شعبنا والأطقم الطبية الفلسطينية".

وأكد عزيز أن كمية وحجم الإصابات الكبيرة والخطيرة في صفوف أبناء شعبنا تتطلب تحرك عاجل وسريع لإغاثة المصابين.

وختم عزيز حديثه بمطالبة المؤسسات الطبية الدولية بالوقوف عند مسئولياتها الانسانية تجاه أبناء شعبنا الذين يعانون من الاعتداءات الاجرامية من قبل جيش الاحتلال بشكل مستمر ومُمنهج.