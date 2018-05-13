مونديال روسيا.. استدعاء 29 لاعبا للمنتخب المصري

استدعى الأرجنتيني هكتور كوبر مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، 29 لاعبا إلى المعسكر الإعدادي للفراعنة تحضيرا للمشاركة في مونديال روسيا 2018، والذي تتخلله ثلاث مباريات ودية.

ونشر الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قائمة اللاعبين الـ29، والتي شهدت عودة حارس مرمى الأهلي شريف إكرامي، في أعقاب إصابة حارس الزمالك أحمد الشناوي التي ستبعده عن النهائيات.

كما استدعى كوبر أربعة وجوه جديدة هي محمود حمدي ومحمود عبد العزيز من الزمالك، ومهاجم المصري أحمد جمعة، وعمرو طارق لاعب نادي أورلاندو سيتي الأمريكي.

وأشار الاتحاد المصري إلى أن استعدادات المنتخب ستشمل خوض ثلاث مباريات ودية قبل مونديال روسيا، حيث يحل منتخب الفراعنة ضيفا على نظيره الكويتي في الـ25 من مايو الجاري، ثم يلاقي كولومبيا في الأول من يونيو القادم في مدينة بيرغامو الإيطالية، قبل أن يختتم المباريات الاستعدادية بمواجهة بلجيكا في بروكسل في السادس من الشهر ذاته.

وستضم القائمة النهائية للمونديال 23 لاعبا. وبحسب أنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم، يجب على كل منتخب مشارك في كأس العالم أن يسلم قائمته النهائية من 23 لاعبا في موعد أقصاه الرابع من يونيو القادم.

تشيرتشيسوف يكشف تشكيلة منتخب روسيا لكأس العالم 2018

وفي ما يأتي تشكيلة اللاعبين الـ29:

حراسة المرمى: عصام الحضري (التعاون السعودي)، محمد الشناوي وشريف إكرامي (الأهلي المصري)، محمد عواد (الإسماعيلي).

خط الدفاع: أحمد فتحي وسعد سمير وأيمن أشرف (الأهلي)، أحمد حجازي وعلي جبر (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، محمد عبد الشافي (الفتح السعودي)، عمر جابر (لوس أنجلوس الأمريكي)، محمود حمدي "الونش" (الزمالك)، كريم حافظ (لانس الفرنسي).

خط الوسط: محمد النني (أرسنال الإنجليزي)، طارق حامد ومحمود عبد العزيز (الزمالك)، عمرو طارق (أورلاندو سيتي الأمريكي)، سام مرسي (ويغان الإنجليزي)، محمود عبد الرازق "شيكابالا" (الرائد السعودي)، عبد الله السعيد (الأهلي المصري)، محمود حسن "تريزيغيه" (قاسم باشا التركي)، رمضان صبحي (ستوك سيتي الإنجليزي)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، محمود عبد المنعم "كهربا" (اتحاد جدة السعودي).

خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، مروان محسن (الأهلي)، أحمد حسن "كوكا" (سبورتينغ براغا البرتغالي)، أحمد جمعة (المصري).

ويلعب المنتخب المصري في بطولة كأس العالم ضمن المجموعة الأولى، ويبدأ مبارياته بمواجهة منتخب أوروغواي في الـ15 من يونيو القادم، قبل أن يلاقي المنتخب الروسي المضيف للبطولة بعدها بأربعة أيام، وأخيرا السعودية يوم 25 من الشهر ذاته.