مركز "قدس نت" يطلق حملة التغريد على هاشتاغ "#عالقدس_راجعين"

نظم مركز "قدس نت" للإعلام والدراسات والنشر الإلكتروني، اليوم الأحد، في فندق الكومودور بمدينة غزة، مؤتمراً صحفياً تخلله حملة تغريد على هاشتاغ "#عالقدس_راجعين"، استنكاراً لخطوة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس.

حيث تم إطلاق حملة التغريد بحضور واسع من الشخصيات الوطنية والإسلامية والكتاب والمحللين والمؤسسات المدنية وطلاب الجامعات.

ودعا المركز كافة الأحرار والشرفاء في العالم للتغريد على هاشتاغ "#عالقدس_راجعين"، في محاولة للفت الانتباه الإقليمي والدولي لقضية القدس وعمليات التهويد الواسعة التي تجري والتي كان آخرها القرار الأمريكي الاعتراف بمدينة القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وبدوره أكد النائب الأول لرئيس الهيئة الإسلامية العليا يوسف سلامة خلال المؤتمر الصحفي، أن شعبنا الفلسطيني يعيش مرحلة دقيقة خاصة أننا على موعد غداً مع نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس.

وشدد على أنه "إذا كان وعد بفور قد نجح في فرض نفسه على الشعب الفلسطيني، فإن وعد "ترمب" لن يمر"، لافتاً إلى أن الفعاليات في الدول العربية والإسلامية سيكون لها موقف موحد للإعلان عن رفضهم القطعي لقرار "ترمب " المشؤوم.

وأضاف أن "مدينة القدس هي مدينة عربية وإسلامية بقرار رباني، وهذا القرار الرباني لن يلغيه أي قرار من هنا أو هناك، لأن القرآن الكريم أعلن إسلامية بيت المقدس في سورة الإسراء.

وتابع أنه "لا تنازل عن مدينة القدس لأن أي تنازل عنها يؤدي إلى التنازل – لا سمح الله- عن مكة المكرمة والمدينة المنورة"، مشدداً على أنه "من أراد بالأقصى سوءًا سيهلكه الله".

ومن جهته شدد خطيب المسجد الأقصى المبارك ورئيس الهيئة الإسلامية العليا عكرمة صبري في كلمة مسجلة له من مدينة القدس، على ضرورة التمسك بالقدس وحق العودة.

وتابع بأن "الدفاع عن البيت والأرض هو حق مكفول في شرع الله وشرائع العادلين من البشر، وعليه فإنه باسم الشعب الفلسطيني المظلوم وباسم المدينة المقدسة، نعلن تمسكنا بحقوقنا الكاملة وبأرضنا الطاهرة أرضاً وسماءً وبحراً مهما علا الظلم والباطل والعدوان".

وأضاف "نقف في فلسطين بعامة وفي القدس بخاصة شعباً واحداً، جسداً واحداً، وقلباً واحداً على اختلاف انتماءاتنا الدينية والسياسية، لنعلن رفضنا لخطة الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية للقدس وبالاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال".

وشدد قائلاً: "نعلن تمسكنا بأرض فلسطين وعلى رأسها حق العودة إلى مدننا وقرانا التي أخرجنا منها، ونعلن رفضنا لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية".