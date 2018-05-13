ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

نتائج أولية تشير إلى تصدر قائمة العبادي لانتخابات العراق

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:55 - 13 مايو 2018
حيدر العبادي حيدر العبادي
مشاركة

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدر في المفوضية العليا للانتخابات ومسؤول أمني الأحد، أن النتائج الأولية غير الرسمية تظهر تصدر قائمة رئيس الوزراء العراقي الحالي حيدر العبادي للانتخابات البرلمانية، وتليها قائمة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وكان الناخبون العراقيون صوتوا السبت، في أول انتخابات تتم في البلاد منذ استعادة السيطرة على المناطق التي كان يستولي عليها تنظيم الدولة (داعش).

وقالت المفوضية العليا للانتخابات في العراق إنه من المتوقع إعلان النتائج النهائية لمجلس النواب في غضون يومين، بعد عملية اقتراع بلغت نسبتها الأقل منذ 13 عاما.

وذكرت المفوضية، أن نسبة الإقبال بلغت 44 بالمئة، في حين كانت نسبة الإقبال لا تقل عن 60 بالمئة في الانتخابات التي أجريت منذ 2005.

متعلقات