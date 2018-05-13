إيفانكا ترامب: سنصلي من أجل مستقبل للتحالف الأمريكي –الإسرائيلي

أعربت إيفانكا ترامب، عن شعورها بسعادة كبيرة لـنها ستعود للقدس الأسبوع المقبل لحضور حفل افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس.

ونشرت إيفانكا صورتها أمام حائط البراق الذي يطلق عليه الإسرائيليون "حائط المبكى" على "انستغرام" اتبعتها برسالة قائلة: "أعود بسعادة بالغة للقدس.. يشرفني الانضمام إلى الوفد الموقر الذي يمثل الرئيس ترامب وإدارته والشعب الأمريكي في الحفل العظيم لافتتاح سفارتنا الجديدة بالقدس".

وأضافت "أتطلع للاحتفال بالذكرى الـ70 لقيام إسرائيل (ذكرى النكبة الفلسطينية الـ 70)، والمستقبل المشرق الذي ينتظرنا".

وتابعت: "سنصلي من أجل مستقبل لا حدود له للتحالف الأمريكي –الإسرائيلي ومن أجل السلام".

وأعلنت الخارجية الأمريكية عن قائمة الحاضرين إلى حفل افتتاح السفارة، والذين سيكون على رأسهم سفير أمريكا في "إسرائيل"، ديفيد فريدمان، بالإضافة إلى وفد من واشنطن يترأسه جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته وابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، ونائب وزير الخارجية جون سوليفان، ووزير الخزانة، ستيفن منوشين.

الجدير ذكره، أن احتفال إسرائيل في 15/ مايو بقيامها، يصادف ذكرى النكبة الفلسطينية التي تعرض لها الفلسطينيون من قبل العصابات الصهيونية في العام 1948، حينما تم تهجيرهم قسراً بدعم بريطاني، وإعلان قيام إسرائيل على الأراضي والقرى والبلدات الفلسطينية.

وتأتي خطوة الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها، في إطار الانحياز الكامل لإسرائيل التي تسلب الحقوق الفلسطينية، وضرباً للاتفاقات الدولية والمواثيق والقرارات الأممية التي صدرت لصالح الحق الفلسطيني، والرافضة لأن تكون القدس عاصمة لإسرائيل.