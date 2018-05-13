لجنة القوى الفلسطينية: غداً إضراب شامل ومليونية سلمية على حدود غزة

أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، أن يوم غد الإثنين 14/5 سيكون بمثابة إضراب شامل في كل أنحاء قطاع غزة في المؤسسات الرسمية والشعبية والتجارية في سائر مناحي الحياة اليومية بما فيه كافة المؤسسات التابعة للوكالة من تعليمية وصحية وموظفين.

ودعت اللجنة الجماهير الفلسطينية للحضور الجماهيري الواسع ليكون غداً مليونية الغضب في وجه الإدارة الأمريكية والاحتلال "الإسرائيلي" مع الحفاظ على سلمية المسيرات وإيصال الرسالة إلى العالم عبر مليونية العودة وكسر الحصار ورفض نقل السفارة الأمريكية للقدس.

وعبرت اللجنة في بيان لها، عن رفضها لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال "الإسرائيلي" وخاصة تلك الدول العربية التي ترسل الفرق الرياضية لدولة الاحتلال الصهيوني.

وجعت سفراء دول العالم إلى مقاطعة مراسيم نقل السفارة للقدس لعزل الإدارة الأمريكية وعدم معاداة حقوق الشعب الفلسطيني.

وأدانت اللجنة استمرار اعتداءات قطعان المستوطنين واقتحام المسجد الأقصى المبارك في محاولة لفرض واقع جديد للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.

وشددت على أن مسيرات العودة وكسر الحصار متواصلة ومستمرة لحماية حق شعبنا بالحرية والاستقلال والعودة ورفع الظلم التاريخي الذي وقع على شعبنا على مدار سبعين عام من الاحتلال.