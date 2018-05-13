حماس: اقتحام "الأقصى" عربدة صهيونية بغطاء أمريكي

استنكرت حركة "حماس" اقتحام آلاف المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك ورفع العلم الصهيوني في باحاته، في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني وتزامنا مع نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة المقدسة.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي، إن الاقتحام يعد عربدة صهيونية بغطاء أمريكي.

وأكد القانوع أن ذلك يمثل استفزازا وتحدياً لمشاعر العرب والمسلمين كافة، وعدوانا سافرا على مقدسات الأمة.

وشدد على أن الاقتحام يتطلب مواقف عربية وإسلامية من كل المستويات ضد الاحتلال، وداعمة للشعب الفلسطيني ومعززة لصموده.

ودعا القانوع أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة وكل خطوط التماس إلى الالتحام مع العدو والاحتشاد في مسيرات العودة وتصعيد انتفاضة القدس ومواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه.

وكان أكثر من ألف مستوطن صهيوني متطرف اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك منذ صباح اليوم من جهة باب المغاربة، وسط إجراءات أمنية مشددة.