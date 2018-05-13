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توضيح من وزارة الداخلية بشأن مسيرات العودة الكبرى

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:50 - 13 مايو 2018
مسيرة العودة الكبرى مسيرة العودة الكبرى
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أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اتمامها لكافة الاستعدادات والترتيبات؛ لتأمين وتسهيل تحرك الجماهير في مسيرات العودة الكبرى بذكرى النكبة يومي الإثنين والثلاثاء 14 و15 مايو.

وبيَّنت الوزارة في بيان صحفي، أنها استنفرت جميع الأجهزة الأمنية والخدماتية لإسناد الجماهير، مشيرةً إلى أن قوات الأمن والشرطة والخدمات الطبية والدفاع المدني سيبدؤون بالانتشار منذ الساعة 08:00 من صباح يوم غد الإثنين في كافة الشوارع والميادين وأماكن التظاهر.

يستعد الفلسطينيون في كل أماكن تواجدهم في الداخل والشتات غداً الاثنين للتحرك بمسيرات مليونية صوب مواقع الاحتلال "الإسرائيلي" للتصدي للعدوان الأمريكي و"الإسرائيلي" بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة ولإحياء الذكرى الـ70 للنكبة الفلسطينية وسط تعزيزات كبيرة من جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في مناطق الاشتباك المباشر.

 

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