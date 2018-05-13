مانشستر سيتي واثق من إنهاء صفقة محرز

لا يزال نادي مانشستر سيتي، مهتمًا بالتعاقد مع الجزائري رياض محرز نجم ليستر سيتي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحاول مانشستر سيتي ضم الدولي الجزائري، خلال الشتاء الماضي، ولكن ناديه أبدى تمسكه الشديد بخدماته، ورفض إتمام الصفقة، ما دفع محرز للتمرد على الثعالب في شهر فبراير/شباط.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، في هذا الصدد إن مانشستر سيتي واثق من إنهاء صفقة رياض محرز من ليستر سيتي مقابل 65 مليون جنيه إسترليني.

وتابعت الصحيفة أن رياض محرز سيكون أولى صفقات نادي مانشستر سيتي في الصيف المقبل.

وسجل رياض محرز 12 هدفا وصنع 11 آخرين خلال 40 مباراة مع ليستر سيتي في الموسم الجاري

في سياق متصل بصفقات مانشستر سيتي، شددت الصحيفة على أن جورجينيو، لاعب وسط نابولي يعتبر الصفقة الثانية، ضمن أولويات المدير الفني بيب جوارديولا.

وأشارت الصحيفة إلى أن نابولي يريد 60 مليون إسترليني للاستغناء عن خدمات جورجينيو لكن السيتي يريد دفع نصف المبلغ من أجل ضمه في الصيف المقبل.

وأبرزت في نهاية تقريرها أن مانشستر سيتي يريد لاعب نابولي من أجل خلافة الإيفواري يايا توريه الذي سيغادر الفريق في نهاية الموسم الجاري.