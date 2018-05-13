ادعيس: لن نسمح بنكبة ثانية في القدس

قال سماحة الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية بأن الشعب الفلسطيني بقيادته الحكيمة لن يسمح بتكرار النكبة في مدينة القدس، ولن يسمح بالسيطرة على المسجد الأقصى بكامل مساحته، فهذه المدينة التي تعاني الويلات من جراء الانتهاكات التي تتعرض لها بشكل يومي من قبل الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه الذين يمارسون جرائمهم بحق القدس والمسجد الأقصى المبارك، هذه الجرائم التي اشتدت وتيرتها بعد الاعلان المشؤوم عن القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على نقل السفارة الأمريكية لها خلال اليومين القادمين.

وأكد ادعيس بأن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي بسماحها لقطعان المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى ورفع الأعلام الإسرائيلية، في خطوة استفزازية لمشاعر المسلمين في العالم أجمع وليس في فلسطين وحدها، في ساحاته ليشير بشكل واضح إلى محاولات حثيثة ومستمرة وممنهجة للسيطرة النهائية على المسجد الأقصى بمحيطه الـ 144 دونماً، الأمر الذي يعني وقفة جدية من أبناء الشعب الفلسطيني تجاه هذه المخططات الخبيثة.

وطالب ادعيس المؤسسات الدولية والدينية من أديان العالم بالعمل على إيقاف هذه الانتهاكات لأحد أهم المدن المقدسة للمسلمين في العالم.